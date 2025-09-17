Как совместить экологические приоритеты с интересами экономики

Зачем правительство изменило план Украины для Ukraine Facility и улучшилась ли после этого экологическая составляющая документа?

Правительство утвердило изменения в индикаторы плана Украины для Ukraine Facility на 2024-2027 годы. Это техническое решение: правительство актуализировало содержание и преимущественно временные рамки выполнения реформ и инвестиций. Окончательное слово теперь за евросоюзовскими институтами, которые должны согласовать новые индикаторы.

Описательный текст плана Украины, утвержденный Советом Европы в мае 2024 года, и текущие шаги по "Зеленому" переходу и охране окружающей среды" не изменились. Возникает ключевой вопрос, насколько серьезно правительство относится к проведению экологических реформ, без которых невозможно европейское будущее страны.

Почему экологические вопросы важны

План Украины является базовой рамкой реформ и инвестиций на выполнение Регламента Ukraine Facility. Общий объем поддержки - 50 млрд евро. Из них 38,27 млрд евро - прямая поддержка госбюджета по механизму грантово-кредитного финансирования.

Приоритеты Ukraine Facility охватывают рост украинской экономики, уменьшение социального и экономического неравенства, а также постепенное приближение Украины к социальным, экономическим и экологическим стандартам ЕС на пути евроинтеграции.

Именно экологическая составляющая плана изначально определялась как сквозная. План делает акцент на декарбонизации - переходе на безуглеродные технологии в металлургии, замещении ископаемого газа возобновляемыми источниками энергии в теплоснабжении, внедрении климатических решений в ключевых секторах экономики.

Идея была проста: восстановление Украины должно происходить не по принципу "как было", а на основе современных "зеленых" стандартов, которые снижают зависимость от ископаемого топлива, сокращают выбросы парниковых газов и повышают устойчивость экономики.

Что предусматривал предыдущий план

В энергетике план предусматривал изменения в нормативной базе для развития возобновляемых источников энергии, повышения эффективности централизованного теплоснабжения, повышения эффективности общественных зданий, локализации производства оборудования для ВИЭ. Это было важно, учитывая оценку, что восстановление может вызвать значительные дополнительные выбросы углерода.

Аграрный блок впервые делал акцент на "зеленые" подходы, в частности на поддержку малых и средних фермерских хозяйств вместо ориентации на агрохолдинги. Планировалось развитие совещательных служб и переход к продукции с более высокой добавленной стоимостью. Это создавало потенциал для изменения политики в устойчивом направлении.

Климатическая политика в плане охватывала создание Научно-экспертного совета по изменению климата, внедрение рыночных механизмов ценообразования на углерод и подготовку к торговле выбросами. Адаптация к изменению климата была распылена между различными секторами, без отдельного раздела, но признавалась приоритетом.

Были и противоречия. В сфере биоразнообразия документ предусматривал подготовку стратегии и плана действий, но без конкретных целей по увеличению природоохранных территорий. В лесной политике декларировались несовместимые задачи: сохранение лесов и повышение объемов заготовки древесины с 15 до 25 млн куб. м за десять лет. В энергетике, несмотря на курс на декарбонизацию, ставка делалась на "ренессанс атомной энергетики", что противоречит принципам децентрализации и экономической целесообразности.

Незаполненными оставались вопросы климатической адаптации на уровне общин, проблемы чрезмерной распаханности земель и угрожающей структуры землепользования. Орошение в сельском хозяйстве упоминалось как ключевое решение, но без системного подхода к адаптации сельского хозяйства к изменению климата, ведь вопрос доступа к воде становится из года в год все более критическим.

В целом предыдущий план содержал правильные ориентиры, но был непоследовательным: рядом с "зелеными" подходами закладывались решения, которые могли их нивелировать.

Что Украина уже сделала

За первый год действия Ukraine Facility Украина выполнила ряд условий, которые открывали путь к финансированию. Еврокомиссия подтвердила: правительство соблюло предыдущие критерии и смогло получить транши. Формально шаги выполняются, но главный вопрос, по мнению общественности, - насколько они качественные и соответствуют ли стандартам ЕС.

В 2024 году была принята концептуальная записка, определяющая объем отклонений от директив об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и стратегической экологической оценке (СЭО). Ожидалось, что в записке будут указаны проекты и обоснование отклонений, объем и обоснование исключений, установлены временные ограничения.

Зато разработанная бывшим Минприроды концептуальная записка позволяет обходить ОВД и СЭО, если этот проект можно отнести к восстановительному, ограничивая тем самым участие общественности в принятии решений и доступа к информации вопреки принципам Орхусской и Эспоо-конвенций и директивы об ОВД.

В новом плане действий правительства запланированы дальнейшие шаги для упрощения процедуры ОВД - правительство видит ОВД как преграду для развития бизнеса. Однако это действенный инструмент, который предотвращает значительные риски. Кроме того, наличие эффективного механизма проведения ОВД является важной составляющей евроинтеграционного движения Украины. Вместо упрощения процедуры ОВД стоит отдать предпочтение ее совершенствованию, чтобы у бизнеса не возникали какие-либо сложности или нарушения.

Среди зачисленных шагов плана Украины в 2024 году было принятие национального плана по энергетике и климату до 2030 года, который не предусматривал достаточно амбициозных мер для развития децентрализованной возобновляемой энергетики.

Национальной транспортной стратегии до 2030 года не хватало всеобъемлющей направленности и конкретных политических шагов, необходимых для достижения евросоюзовских и международных целей декарбонизации сектора, несмотря на то, что стратегия четко упоминает декарбонизацию как необходимый шаг внедрения.

В подтверждение предостережений общественных организаций ежегодный отчет Еврокомиссии об Украине 2024 года описывал лишь частичный прогресс в приведении законодательства к нормам Евросоюза. Есть определенные сдвиги в горизонтальном экологическом законодательстве, развитии мониторинга и контроля, доступе к информации, управлении отходами, уменьшении промышленного загрязнения.

В то же время в сфере биологического разнообразия прогресса не было совсем. Это явная индикация того, что правительству Украины необходимо серьезнее относиться к вопросам окружающей среды и закладывать средства на реформы, в том числе и из плана Украины.

После утверждения в 2024 году климатического закона, который создает правовую основу для низкоуглеродного развития, следующим важным направлением в 2025 году является подготовка системы торговли выбросами. Это рыночный инструмент, без которого невозможно попасть в европейское климатическое пространство. Хотя его введение еще впереди, сам факт, что Украина берет курс на систему торговли выбросами (emissions trading system), - сигнал для бизнеса и инвесторов.

Вместе с тем, качество и выполнение законодательства по другим реформам вызывает вопросы. В финансировании восстановления реализована лишь часть требований. Facility закрепляет норму о направлении 20% средств на климат, окружающую среду и "зеленый" переход, но механизма выполнения этого принципа и инвестпроектов пока нет.

Правительство ускорило выполнение нескольких энергетических мероприятий, однако их содержание вызывает серьезные вопросы. В частности, в августе 2025 года появился проект закона об имплементации норм Евросоюза в сфере возобновляемых источников энергии.

Однако документ содержит ряд неточностей и рисков, связанных с территориями и объектами природно-заповедного фонда, необходимостью проведения оценки воздействия на территории изумрудной сети для планов, определяющих зоны ускоренного развития возобновляемых источников энергии, определения отдельных зон реализации проектов по развитию инфраструктуры сетей и установок хранения энергии.

Также необходимо и в дальнейшем информировать общественность об оценке проектов возобновляемой энергетики и учитывать ее замечания и предложения в рамках СЭО.

Проблемным остается и определение энергетических сообществ. Проект закона сводится на нет фразой о том, что энергетические объединения должны быть неприбыльными. Это противоречит директиве ЕС, которую адаптирует законопроект.

Отдельно следует упомянуть вопрос теплоснабжения. На конец 2025 года запланировано принятие комплексной государственной программы его модернизации. Надеемся на более широкое привлечение сторон, заинтересованных в разработке реформы. Вопрос тарифов на горячую воду снова отсрочен до конца 2026 года.

Похожий подход - и в сфере управления критически важными материалами. Реформа должна была бы предусматривать публичное обсуждение и стратегическую оценку, ведь речь идет о будущем экономики страны. Вместо этого акцент сделан на администрировании запасов и привлечении инвесторов без оценки экологических и социальных последствий.

Таким образом, реформы первого года Facility показали, что страна может выполнять формальные условия, но качество принятых документов часто страдает, что снижает их ценность. Без реального наполнения и реализации законы и стратегии не обеспечивают устойчивости, а значит, не гарантируют движения к экологическим стандартам Евросоюза.

Какие текущие риски

Сейчас экологическая политика в Украине сосредоточена в новосозданном Министерстве экономики, которое объединило бывшее Минприроды, Минагрополитики и Минэкономики.

Эта конструкция сразу порождает дилемму: способно ли ведомство с таким широким мандатом уделять достаточно внимания сохранению окружающей среды и противодействию изменению климата. Логика "экономика и ресурсы прежде всего" создает риск, что вопросы охраны природы и в дальнейшем будут отодвигаться на задний план ради эксплуатации полезных ископаемых, аграрного производства или быстрого роста ВВП.

Качество окружающей среды - это вопрос национальной безопасности, ведь от состояния водных запасов, почв, экосистем и воздуха зависят здоровье населения, продовольственная безопасность и доступ к питьевой воде. В условиях большой войны отсутствие сильного институционального центра в экополитике означает еще большую уязвимость государства.

Есть и внешнее измерение. В течение 2025 года проходили скрининги по разделам права ЕС и подготовки к переговорным позициям. Хотя технические встречи были успешными, ключевое условие вступления Украины в ЕС закреплено в переговорном разделе 27 "Окружающая среда и климат". Если экологическую политику поглотят аграрный и экономический блоки, возникнет риск отставания в выполнении евросоюзовских критериев.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отмечал среди приоритетов нового министерства принцип do no significant harm ("не нанеси значительный вред") как ориентир для инвестиций. Это правильный сигнал, соответствующий требованиям ЕС. Однако без сильного институционального веса и четких механизмов контроля этот принцип может остаться декларацией, а не реальной частью принятия решений, в частности относительно направлений и проектов развития и восстановления Украины.

Риски заключаются в том, как экологические приоритеты будут сосуществовать с интересами экономики. Важно, чтобы восстановление Украины не происходило на устаревших практиках и моделях, тем самым лишь откладывая интеграцию Украины с ЕС.