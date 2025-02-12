Гендиректор Оператора ГТС уходит с должности

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Дмитрий Липпа уйдет с должности после завершения отопительного сезона 2024-2025 годов.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Да, после завершения отопительного сезона 2024/2025 я заканчиваю работать в должности гендиректора "Оператора ГТС". Уже виден конец зимы и можно сказать об этом вслух, процесс начинается и он должен пройти качественно", - рассказал он.

Он также сообщил, что чистая прибыль компании под его руководством от операционной деятельности в 2024 году, предварительно, составила 18 млрд грн. Хотя в итоге она будет меньше из-за переоценки стоимости активов в связи с окончанием транзита российского газа.

"По процессу передачи власти: сейчас будет объявлен конкурс, через рекрутинговое агентство. Выбирает руководителя наблюдательный совет (все очень адекватно). Я на месте до момента назначения нового директора", - добавил Липпа.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 17 марта 2023 года согласовал кандидатуру Дмитрия Липпы на должность гендиректора "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).