Фирма, чья кукуруза исчезла после ареста, отсудила у государства 5 миллионов

Государственная казначейская служба Украины должна уплатить 5,05 млн грн ООО "Евро Гарант Групп", чью кукурузу налоговики арестовали, изъяли, а потом она исчезла.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда города Киева от 2 декабря.

В январе 2017 года "Евро Гарант Групп" купило у ООО "Стоун Альянс" 1 300 тонн кукурузы за 6,05 млн грн. Через день "Евро Гарант Групп" заключил новый договор с комиссионером ООО "Солис Групп", которое обязалось продать кукурузу на экспорт компании Pakwall Transit INC.

"Солис Групп" получило кукурузу, которая принадлежит "Евро Гарант Групп", и передало ее на хранение в складские помещения ООО "Украинская Стивидорная Компания" по адресу: г. Николаев, ул. Индустриальная, 1 (на территории СРТ ПАО "Черноморский Судостроительный завод").

В то же время, в рамках уголовного производства № 32017150000000012 от 30.01.2017 следователи налоговой провели обыски на складах, где находилась кукуруза, экспортером которой является ООО "Солис Групп".

На 1232,2 тонн кукурузы наложили арест, и по определению следственного судьи районного суда г. Николаева от 09.03.2017 ее передали торговому предприятию для продажи. Через месяц, по данным владельца кукурузы, ГУ ГФС в Николаевской области получило на свой счет от ООО "Базука" 1,16 млн грн якобы от реализации арестованной кукурузы.

В дальнейшем Хозяйственный суд Одесской области обязал "Солис Групп" вернуть кукурузу фирме "Евро Гарант Групп", которая оценила материальный ущерб в 5,05 млн грн.

<Но "Солис Групп" не смогла выполнить судебное решение, поскольку спорную кукурузу арестовали и изъяли.

"Евро Гарант Групп" решило, что арестованную кукурузу продали по ценам в несколько раз ниже фактической стоимости имущества. При этом, должностные лица ГУ ГФС в Николаевской области нарушили порядок хранения вещественных доказательств, их реализации, технологической переработки и тому подобное. Поэтому предприятие обратилось с иском к налоговикам и Государственной казначейской службе.

Налоговики, которые не согласились с иском, отметили, что, по их данным, владельцем кукурузы является предприятие, зарегистрированное на подставное лицо. Кроме того, это была крупная партия товара, которая не имела следов совершенного уголовного преступления и требовала специальных условий хранения и значительных затрат. А поскольку длительный срок хранения кукурузы в неспециализированном помещении приводил к потере какой-либо ценности и дополнительных расходов на его утилизацию, то следственный судья и решил передать 1232,2 тонн кукурузы торговому предприятию для продажи.

В 2022 году суд первой инстанции и апелляция в удовлетворении этого иска отказали. А Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.

2 декабря суд, в частности, отметил, что фирма ООО "Базука", которое по доводам истца продавала кукурузу, на самом деле предлагало только услуги по транспортировке и обеспечению условий хранения. Поэтому отклонил аргумент о занижении суммы продажи.

Суд также констатировал отсутствие в материалах дела доказательств фактической реализации кукурузы ООО "Базука", как и любых доказательств дальнейшей судьбы (в частности, передачи торговому предприятию для реализации) кукурузы после решения николаевского судьи о предоставлении разрешения на ее продажу.

Поэтому решил, что налоговики неправомерно изъяли кукурузу и противоправно решили передать ее на реализацию. Кроме того, налоговики должным образом не проверили владельца товара. А относительно ООО "Солис Групп", то суд не получил никаких доказательств, подтверждающих его "фиктивность".

В результате суд констатировал, что "Евро Гарант Групп" лишили права собственности на кукурузу, которую ему не вернули, а убытки не возместили. Поэтому он пришел к выводу, что предприятие доказало противоправность действий налоговиков и размер нанесенного ущерба.

Кроме того, что суд взыскал с казначейства 5,05 млн грн, он также взыскал с налоговиков 75,78 тыс грн судебного сбора.

На данный момент Одесское ООО "Евро Гарант Групп" записано на Романа Шапошника из Кременчуга Полтавской области. В 2016-2017 годах владельцем был Виталий Гришин из Харькова.