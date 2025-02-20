Схема на более чем полмиллиарда: на Закарпатье нелегально добывали и продавали минеральную воду

На Закарпатье разоблачили масштабную схему незаконной добычи минеральной воды, которую организовало руководство одного из санаториев.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

За полгода преступники выкачали более 26 000 кубометров воды, нанеся государству ущерб на более 644 млн грн.

По данным следствия, к схеме причастны руководитель санатория и его заместитель, который также является депутатом сельсовета. Они имели лицензию на забор воды в Мукачевском районе, но используя специальное оборудование, выкачивали ее с участка, на который не имели права. Воду грузовиками доставляли на предприятия для разлива и продажи по всей Украине.

Фигурантам объявили подозрение за незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения (ч. 3 ст. 240 УКУ). Суд избрал им меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.