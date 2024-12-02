Зеленский: Украина ищет способы защитить еще 20 спецобъектов, ПВО не хватает

Украина ищет способы защитить от российских атак еще 20 специальных объектов, поскольку из-за плотных ракетных ударов для необходимой защиты не хватает систем противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы говорили с Олафом (канцлер Германии Олаф Шольц - ЭП) об усилении ПВО... И я приводил пример, как мы сейчас ищем еще защитить два десятка специальных объектов. И у нас не хватает, из-за плотных таких ударов ракетами, просто не хватает систем ПВО", - сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил Германию за помощь в укреплении украинского неба, однако отметил, что предоставленных систем ПВО не хватает.

"Вопрос не в Германии. Вопрос в принципе партнеров, есть партнеры, которые держат системы ПВО", - уточнил Зеленский.