Депутаты хотят "легализовать коррупцию" в оборонной сфере - ЦПК

Верховная Рада рассматривает законопроект № 13423, предлагающий исключить уголовную ответственность за преступления при выполнении оборонных контрактов.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции.

Законопроект предусматривает введение специального режима для предприятий оборонно-промышленного комплекса, включенных в закрытый Перечень Минобороны.

Должностные лица таких предприятий смогут избежать уголовной ответственности, даже если их действия формально содержат признаки преступления, если они были направлены на выполнение оборонного контракта и имели "общественно полезную цель".

Документ уже зарегистрирован 126 народными депутатами (123 из которых - из фракции "Слуга народа").

"Законопроект № 13423 фактически легализует коррупцию в оборонной сфере - причем для заранее согласованного круга поставщиков Минобороны. Сначала ты платишь за "вход" в список этих поставщиков, покупаешь себе иммунитет и дальше можешь завышать цены на закупки хоть в 100 раз - без всякого риска", - отмечает заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции (ЦПК) Елена Щербань.

Согласно инициативе, перечень таких предприятий будет формировать Минобороны без обнародования для общественности. При этом вводится исключительная компетенция Генерального прокурора: только он сможет санкционировать регистрацию уголовных производств, сообщение о подозрении, обыски или аресты по делам в отношении этих предприятий.

Документ также предусматривает действие такого режима не только во время военного положения, а еще в течение трех лет после его завершения. Отдельно прописана возможность применения "амнистии" задним числом - даже если правонарушение было совершено до включения предприятия в Перечень, но во время военного положения.

Антикоррупционные органы, в частности НАБУ и САП, потеряют возможность независимо расследовать такие дела, что, по оценкам экспертов, создает условия для безнаказанности и концентрации влияния в руках отдельных должностных лиц. Центр противодействия коррупции отмечает риски выборочного применения закона и возможном злоупотреблении бюджетом оборонных закупок, который может достичь семьсот пятидесяти миллиардов гривен.