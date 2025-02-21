Завершена разработка украинского аналога дрона "Ланцет"

Российские дроны-камикадзе "Ланцет" являются большой проблемой для украинской армии еще с конца 2022 года. Они залетают на глубину до 40 километров и работают в паре с дроном-наводчиком Zala, который одновременно является ретранслятором сигнала.

OSINT-сообщества зафиксировали около 3 тыс поражений украинской техники этими дронами. Они почти полностью состоят из западной электроники, но санкции не мешают россиянам наращивать их производство.

Разговоры о появлении аналогичных дронов-камикадзе в Украине продолжаются не первый год. Но технология этих беспилотников оказалась достаточно сложной, поэтому массовое появление "зрелых" образцов в украинской армии длится дольше, чем даже появление дронов deepstrike, которые способны бить по нефтеперерабатывающим заводам за сотни километров.

Сейчас сразу несколько украинских компаний занимаются разработкой и производством таких дронов. Один из самых технологичных образцов накануне представила украинская компания Deviro на Defense Tech Innovations Forum 2025 от Brave1.

"Военные просили сделать что-то похожее на российский "ланцет". Украинские FPV-дроны тогда поражали цели в радиусе 10 километров, а мы начали разрабатывать средство, которое будет работать на 35-50 километров", - рассказывает технический директор Deviro Алексей Чумаченко.

Еще до начала большой войны компания участвовала в проекте дрона-камикадзе RAM II. Это была попытка нескольких компаний сделать барражирующий боеприпас в корпусе разведывательного Аист-100. В 2023-м году эти беспилотники даже покупал Фонд Сергея Притулы, и они поражали российскую технику.

Дрон-камикадзе RAM II

В компании ЭП рассказали, что главным недостатком модели RAM II является форма крыла самолетного типа, которая позволяет заходить на цель только под углом 20-30 градусов. Из-за этого сила взрыва распылялась "в воздух". Новый же дрон имеет Х-крыло, как и на российском "Ланцете", что позволяет ему поражать цели под углом45 градусов и бить сильнее.

Дроны серии RAM тоже пошли по пути создания модели с Х-крылом. Новый RAM X уже работает на фронте и уничтожает российскую технику. Но этим проектом параллельно занимается другой производитель.

Свой новый беспилотник в Deviro назвали "Булава", разработка длилась около двух лет и стоила компании миллионы долларов. За последний год его показывали на нескольких крупных выставках вооружений, но окончательно разработка завершилась только два месяца назад. По словам Чумаченко, одной из самых сложных задач было довести до конца разработку алгоритма, который заставляет дрон попадать в цель при различных погодных условиях.

Развернуть и запустить "Булаву" в небо можно будет за 20 минут с помощью пневматической катапульты.

"Булава" на испытаниях Фото предоставила ЭП компания Deviro

Камикадзе работает на глубине до 50 км. Стандартная радиосвязь на таком расстоянии будет работать значительно хуже, ведь дрон заходит за радиогоризонт. Именно поэтому для "Булавы" реализовали технологию MESH. Она предусматривает, что дрон-камикадзе будет работать в паре с дроном-разведчиком - "Аист 100М2", который одновременно будет искать для него цель и ретранслировать сигнал связи.

БПЛА "Лелека 100М2" ранее не поддерживал технологию MESH, поэтому компания его переделала: заключила многомиллионный контракт с британской компанией на поставку новых систем связи и сделала возможность интеграции с "Булавой".

Военные уже используют "Лелеку 100М2" на фронте как разведчики. Поэтому при необходимости они могут отдельно докупить "Булаву" и подключить ее к своей "Аисте". По словам разработчика, это будет не сложнее, чем подключить наушники AirPods к IPhone.

Дроны Deviro оборудованы инерциальной системой навигации, то есть БПЛА с помощью датчиков сам понимает, какое расстояние он пролетел и сколько осталось до цели. Также он может ориентироваться в пространстве с помощью визуального анализа объектов вокруг и сравнения их со спутниковыми снимками. Это нужно на случай, если по дороге к цели дрон потеряет связь под действием российских РЭБов.

На определенном расстоянии до цели оператору "Булавы" достаточно увидеть цель в камеру и "захватить" ее. После этого беспилотник сам понимает, куда ему нужно ударить. Даже если цель начнет двигаться, система наведения будет сопровождать ее до момента поражения. Таким образом "Булава" будет способна самостоятельно поражать цели, даже если связь на последних сотнях метров будет потеряна. А объективный контроль попадания будет осуществлять дрон-ретранслятор - "Аист 100М2", который будет лететь на относительно безопасном расстоянии.

"Булава" на испытаниях Фото предоставила ЭП компания Deviro

Боевая часть (БЧ) будет весить 3,6 кг и будет иметь термобарично-кумулятивный эффект, то есть поджигать цель зажигательной смесью и бить направленной ударной волной. По словам Чумаченко, размер и тип БЧ выбирали исходя из того, что целями будут российские легкобронированные объекты: маленькие склады, командно-штабные машины, средства ПВО и системы РЭБ.

Беспилотники передали некоторым подразделениям и они уже поразили несколько российских целей. Видео поражений ЭП опубликует на своем телеграмм-канале.

Сейчас разработка проходит процедуру кодификации, после чего будет готова к первым контрактам. Разработчик тем временем работает над возможностью интеграции "Булавы" в систему ситуационной осведомленности "Дельта", что сделает возможным поражение приоритетных целей в кооперации со всеми смежными подразделениями. Цена серийной "Булавы" пока неизвестна, но она будет измеряться десятками тысяч долларов за выстрел.

Украинская компания Deviro имеет производственные возможности в Украине и Чехии. В компании ЭП рассказали, что заводы в обеих странах сегодня работают на нужды украинской армии. На чешском заводе заказ в основном финансируют европейские партнеры, а на украинском - государственный заказчик.

Впрочем, компания не скрывает планов когда-то продать "Булаву" на мировой рынок. На выставке Eurosatory-2024 в Париже дрон представили под другим брендом - "Масе".