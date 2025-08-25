Украина стремится получать $1 миллиард ежемесячно на закупку американского оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стремится ежемесячно получать от союзников не менее 1 млрд долларов в месяц на закупку американского оружия для ведения войны против России.

Об этом он рассказал во время брифинга, передает Reuters.

Это заявление он сделал во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Сторе, где также отметил, что Норвегия может способствовать гарантиям безопасности Украины в вопросах противовоздушной обороны и морской безопасности.

Дополняется...