Россиян начали штрафовать за фото и видео атак украинских дронов

В России власти Калужской и Тульской областей начали штрафовать местных жителей и журналистов за публикацию в соцсетях фото и видео с прилетами украинских беспилотников.

Об этом пишет The Moscow Times.

Как сообщили в правительстве Калужской области, на начало июня в суды было направлено 42 протокола о нарушении запрета на распространение информации о последствиях падения дронов.

В двух случаях нарушителями стали средства массовой информации, в пяти - жители.

Также три протокола касаются комментариев в соцсетях. Остальные составлены в отношении администраторов или владельцев Telegram-каналов, пабликов "ВКонтакте" и авторов персональных страниц.

В регионе предусмотрен штраф от 3 тыс. до 200 тыс. руб. для нарушителей запрета.

В свою очередь в Тульской области за нарушение запрета пока выписан только один штраф. В конце мая местного жителя обязали выплатить 25 тыс. руб. за публикацию в Telegram видео с атакой украинских дронов на город Алексин.

Напомним:

В химкомбинат "Азот" в Новомосковске Тульской области РФ попал дрон, возник пожар.