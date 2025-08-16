За неделю Нацбанк продал 608 миллион долларов

За неделю с 11 по 15 августа Национальный банк Украины продал на межбанке 607,8 млн долл, при этом купил 60 тыс долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

За период, с 4 по 8 августа Нацбанк продал на межбанке 607,8 млн долл, что на 234,8 млн долл меньше, чем на прошлой неделе. При этом, за неделю Нацбанк купил 50 тыс долл, что на 10 тыс больше, чем на прошлой неделе.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года, официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022 года.

