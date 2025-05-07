Акции компаний Индии отреагировали на ракетные удары по Пакистану

Индийские акции снизились, но частично отыграли потери после того, как Индия нанесла удары по Пакистану и пакистанской части Кашмира.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс Nifty 50 открылся со снижением на 0,6%, но впоследствии компенсировал потери до -0,2%. Индекс Sensex тоже снизился на 0,2%.

Из 13 секторов рынка девять ушли в минус. Индекс малых компаний потерял 0,1%, а средних - наоборот, вырос на 0,3%.

Индия нанесла удары по Пакистану и пакистанскому Кашмиру. В ответ Пакистан заявил, что сбил пять индийских истребителей. Это - самое серьезное обострение между ядерными державами за последние более чем 20 лет.

Акции оборонных компаний демонстрировали смешанную динамику: Paras Defence and Space Technologies выросли на 2%, тогда как Bharat Electronics и Hindustan Aeronautics колебались между ростом и падением.

Акции текстильных компаний резко пошли вверх после заключения во вторник торгового соглашения между Индией и Великобританией , которое предусматривает нулевые пошлины на индийский текстиль , что повышает его конкурентоспособность по сравнению с продукцией из Китая и Бангладеш.

Среди отдельных акций выделялась Tata Motors , выросшая на 3,2% после того, как акционеры одобрили разделение компании на две отдельные публичные фирмы. Сделка с Британией также положительно повлияла на ее курс.

Paytm подскочила на 6% после заявления компании, что ожидает прибыльности уже в этом квартале.

Напомним:

Власти Индии объявили, что начали атаку на "террористическую" инфраструктуру в Пакистане.