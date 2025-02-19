В Украине возросло количество подозрительных финансовых операций

В 2024 году в Государственную службу финансового мониторинга поступило 1 750 940 сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу. Это на 23% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что 99% сообщений о необходимой проверке подают банки, тогда как все остальные поступают от небанковских учреждений, таких как кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и другие.

Год от года растет количество сообщений о подозрительных операциях - 5% в 2021 году против 18% в прошлом году. Впрочем, подавляющее большинство все же касается пороговых операций - 82% или 1,44 млрд.

Более 1 тыс. материалов после проверки было направлено в соответствующие органы. Их общая сумма составила 62,59 млрд грн.

Больше всего материалов направляют в Национальную полицию - 31% (323 дела). Еще 27% или 289 материалов - в СБУ и 15% или 156 материалов - в НАБУ. Суммарно все эти дела оцениваются в 37,39 млрд грн.

Также с начала полномасштабной в 3,3 раза увеличилось количество материалов, которые Госфинмониторинг направляет в ГБР - 11% или 118 материалов.

В то же время количество материалов, направленных в Налоговую, сократилось в 2,5 раза - до 95 дел.

Меньше всего материалов поступило в Офис Генпрокурора - 7% (71). Еще 1 материал был направлен в разведку.

В целом Госфинмониторинг проверяет финансовые операции двух видов: пороговые и подозрительные.

Пороговые финоперации - те, сумма в которых равна или превышает 400 тыс. грн и имеет хотя бы один из приведенных признаков: проявление сепаратизма/терроризма, риск фальсификации счетов фактур (инвойсов) во внешнеэкономической деятельности, дистанционное отмывание средств терроризма, много наличности в обращении и ненадлежащее выявление и санкционирование подозрительных лицом публичных деятелей.

Подозрительные финоперации не зависят от суммы, а только от наличия подозрений и доказательств в банке, который обслуживает человека.

Напомним:

В январе в Украине закрылось 61 455 ФЛП, зато открыло собственное дело только 21 358 предпринимателей.