В Украине дистанционно будут обследовать уничтоженное жилье на территориях активных боевых действий
Кабинет министров утвердил Постановление, которое позволяет комиссиям дистанционно обследовать разрушенное жилье на территориях активных боевых действий.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.
Отмечается, что это предоставит доступ к компенсациям для людей, потерявших свои дома в результате российской агрессии - в общинах, которые ежедневно под огнем.
"Во многих регионах из-за постоянных обстрелов комиссии просто не могут выехать на место, чтобы обследовать повреждения. Мы запускаем механизм, который позволяет получить компенсацию за разрушенное жилье без риска для жизни", - подчеркнул глава ведомства Алексей Кулеба.
Речь идет о том, чтодистанционное обследование будут проводить комиссии, созданные органами местного самоуправления или областными военными администрациями.
Они смогут использовать все доступные инструменты дистанционного наблюдения, в частности:
- спутниковые снимки;
- материалы, полученные с помощью съемки с БПЛА;
- фото и видео, снятые на мобильный телефон владельцем жилья.
К снимкам, сделанным заявителями, выдвигаются четкие требования:
- фото должно быть цветным, четким и без дефектов;
- файл должен содержать дату и время съемки, геолокацию;
- должен быть зафиксирован земельный участок, на котором расположен разрушенный дом;
- общий и еще минимум 3 разных ракурса жилья, которые подтверждают факт уничтожения;
- на снимках должны быть четко зафиксированы разрушенные конструкции, в частности несущие стены, перекрытия, крыша;
- фотографии должны содержать идентификационные признаки объекта: таблички с адресом, номера домов, вывески и другие ориентиры.
При необходимости можно подавать дополнительные подтверждения - акты ГСЧС, полиции, свидетельства очевидцев. Если материалов достаточно, комиссия составляет акт дистанционного обследования и вносит его в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПОМ), сообщили в Минразвития.
"Это открывает путь к получению жилищного сертификата - документа, позволяющего приобрести новое жилье в более безопасном регионе", - добавили в ведомстве.
Говорится, чтона первом этапе он будет действовать в общинах, где продолжаются боевые действия. В случае успешного внедрения, механизм будет масштабирован на другие территории, в том числе и временно оккупированные.
Кроме этого, Минразвития готовит решения, ориентированные на внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. В частности, программу компенсаций для приобретения жилья в безопасных регионах.
Первыми ею воспользуются военнослужащие, чьи семьи были вынуждены покинуть свои дома. В рамках этой программы планируется предоставление жилищных ваучеров, которые можно будет использовать для покупки жилья или покрытия расходов по ипотеке, сообщили в ведомстве.
Напомним:
Кабинет министров дал старт амбициозному экспериментальному проекту создания фонда муниципального арендного жилья.
Общины будут выступать заказчиками строительства.Документация будет разрабатываться на основе готовых проектных решений, что значительно ускорит и удешевит процесс.
Муниципальное жилье получат ветераны, родные погибших защитников, военнослужащие, ВПЛ, дети-сироты, учителя, врачи, коммунальщики.