В ЕБРР опровергли отказ от финансовой помощи для ДТЭК Ахметова

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что опубликованная 24 ноября статья в печати не отражает в полной мере позицию банка по поддержке Украины и ее энергетического сектора с начала полномасштабной войны.

Об этом пишет издание Corriere della Sera, ранее опубликовавшее позицию главы ЕБРР.

В частности, банк опроверг утверждение, что его президент Одиль Рено-Бассо якобы заявила об отказе от финансирования компании ДТЭК, принадлежащей Ринату Ахметову.

В ЕБРР подчеркнули, что появившаяся в заглавии одной из статей фраза "Никаких денег для олигарха Ахметова" была неверно приписана президентке банка. Также в интервью имя Ахметова вообще не упоминалось.

Кроме того, в банке уточнили, что подзаголовок статьи, в котором говорится о якобы вреде для перспектив вступления Украины в ЕС через компромиссы, также искажен.

ЕБРР отмечает, что роль олигархов является важным аспектом поддерживаемых банком реформ, но не связывает это с прямым влиянием на евроинтеграцию Украины.

Автор материала, журналист Федерико Фубини, в ответ заявил, что его статья базировалась на дословной транскрипции интервью. По его словам, вопросы о ДТЭК и Ахметове были очевидны в контексте разговора, а использованные цитаты точны.

Напомним:

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) категорически заявлял , что не будет предоставлять финансирование украинским компаниям, в частности ДТЭК, контролируемым олигархами.