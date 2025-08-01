"Укргазбанк" продал центральный офис: переезжает в другой

Государственный "Укргазбанк" продал свой центральный офис в Печерском районе столицы за 317,9 млн грн и до 1 ноября переедет в помещение, которое ранее арендовал ПриватБанк.

Об этом говорится на сайте ProZorrо, передает "Интерфакс-Украина".

Укргазбанк продал свой офис на ул. Старонаводницкой, 19, 21, 23 в Печерском районе Киева.

Аукцион по продаже помещения длился с 27 июня 2025 года, а завершился 14 июля. Начальная стоимость объекта составляла 341,8 млн грн, но впоследствии снизили до 317,9 млн грн. В торгах принял участие только один покупатель - ООО "Доля и Ко. ЛТД", которое официально стало новым владельцем.

Владельцами компании являются члены семьи Татаринцевых: Ярослав (40% уставного капитала), Лариса (30%) и Андрей (30%). Генеральным директором значится Лариса Татаринцева.

Как выяснило издание "Телеграф", новым адресом "Укргазбанка" станет здание на ул. Ковпака, 29 в Голосеевском районе столицы - именно здесь ранее размещался центральный офис Укрсоцбанка, а впоследствии работал ПриватБанк.

Теперь эту локацию арендует Укргазбанк, который уже подписал пятилетнее соглашение и планирует окончательный переезд до 1 ноября 2025 года.

Напомним:

Приватизация государственных Укргазбанка и Сенс Банка в этом году невозможна из-за длительного процесса подготовки, однако перспективы их продажи остаются высокими.