В Германии разработали законопроект об уменьшении выплат беженцам из Украины

Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии разработало и передало на согласование законопроект об изменениях в выплатах для беженцев из Украины.

Об этом пишет Handelsblatt, передает LIGA.net.

Законопроект предусматривает, что украинцы, которые приехали в Германию с апреля этого года или позже, будут получать не гражданскую помощь (Bürgergeld), а более низкие выплаты для искателей убежища (Asylbewerberleistungen).

Так, если стандартная ставка Bürgergeld для одного человека достигает 563 евро, то выплата для искателей убежища составляет 441 евро, или примерно на 20% меньше.

Причиной таких изменений является постоянный рост расходов на базовое обеспечение для соискателей работы, содержащее Bürgergeld. В прошлом году общие расходы составили около 47 млрд евро, из которых 6,6 млрд евро выплатили украинцам.

В то же время в Германии доля украинских беженцев, которые работают, меньше, чем в других странах.

Для украинских беженцев, прибывших после 1 апреля, но до вступления в силу нового закона, уже назначенные выплаты Bürgergeld будут продолжаться, но не дольше, чем до конца мая 2026 года.

При этом изменения не касаются украинских беженцев, прибывших до 1 апреля 2025 года, а также тех, кто приехал по миграционным программам для квалифицированных работников или для обучения.

Ожидается, что благодаря этим изменениям правительство Германии сэкономит около 1,2 млрд евро в 2026 году и 350 млн евро - в 2027 году.

Напомним:

В Германии количество трудоустроенных украинцев, которые пользуются статусом защиты, превышает треть от общего количества.