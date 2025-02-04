Третий результат за время независимости: Украина увеличила импорт агропродукции на 10%

В Украину в 2024 году было ввезено агропродукции на $7,82 миллиарда, что на $0,69 миллиарда больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

"Это на 9,7 % больше, чем в 2023 году, когда импорт агропродовольственной продукции составил $7,13 миллиарда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году страны - члены ЕС остались основными поставщиками сельскохозяйственной продукции в Украину. Так, в 2024 году стоимость поставок из Евросоюза выросла на 9% по сравнению с 2023 годом и составила $3,68 миллиона. В то же время доля стран ЕС в импорте отечественного агропродовольства уже шестой год подряд превышает половину и составила 51,3%.

В прошлом году объемы поставок продовольствия из стран Азии составили $1496 миллиона (19,1%), Латинской Америки - $580 миллионов (7,4%) и Африки - $410 миллионов (5,2%).

Следовательно, лидером по объему импорта в Украину по итогам 2024 года стала Польша, которая продала сельскохозяйственных товаров на сумму 925 млн долл. США, что на 3% меньше показателя предыдущего года в $950 млн.

В то же время весомую роль в отечественном импорте сыграли Германия ($623 миллиона), Турция ($603 миллиона), Италия ($388 миллионов), Норвегия ($329 миллионов), Нидерланды ($315 миллионов), Франция ($294 миллиона), Соединенные Штаты Америки ($286 миллионов), Испания ($277 миллионов) и Китай ($253 миллиона).

В ИАЭ отметили, что на эти десять стран в прошлом году пришлось более 55% всего импорта сельхозпродукции.

В структуре импорта доминируют несколько групп продуктов, среди которых рыба и морепродукты ($929 миллионов), плоды, ягоды и орехи ($866 миллионов), алкогольные и безалкогольные напитки ($808 миллионов), различные пищевые продукты ($549 миллионов), изделия из какао ($505 миллионов), табачные изделия ($490 миллионов), отходы, корма для животных ($434 миллиона), а также семена и плоды масличных культур ($430 миллионов).

Так, эти продукты сформировали 64% стоимости импорта агропродукции в Украину.

В сообщении отмечается, что импорт продовольствия в Украину в 2024 году стал третьим в денежном выражении за время независимости. Он рос второй год подряд во время полномасштабного вторжения РФ, что свидетельствует об определенной стабилизации спроса на продукцию других стран, которая частично дополняет ассортимент внутреннего рынка.

Напомним:

В Еврокомиссии якобы думают не продлевать льготный режим торговли для Украины, срок действия которого истекает в июне, в его текущем виде, и уже начали технические переговоры о новых условиях торговли..