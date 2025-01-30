Курс валют на 30 января: доллар и евро подешевели

По состоянию на 30 января, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 9 копеек, евро упало на 17 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua..

Официальный курс доллара установили на уровне 41,92 грн, евро - 43,61 грн (на 29 января доллар - 42,01 грн, евро - 43,78 грн).

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 42,05 - 42,10 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 43,93 - 44,10 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,72 - 42,30 грн (курс на 29 января - 41,82 - 42,35 грн);

Евро - 43,60 - 44,25 грн (курс на 29 января - 43,80 - 44,30 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,55 - 42,15 грн;

Ощадбанк - 41,70 - 42,25 грн;

Укрсиббанк - 41,65 - 42,25 грн;

ПУМБ - 41,80 - 42,40 грн;

Райффайзен - 41,70 - 42,14 грн.

Относительно безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42,19 грн за доллар, monobank - 42,18 грн.