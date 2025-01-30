Курс валют на 30 января: доллар и евро подешевели
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По состоянию на 30 января, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 9 копеек, евро упало на 17 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua..
Официальный курс доллара установили на уровне 41,92 грн, евро - 43,61 грн (на 29 января доллар - 42,01 грн, евро - 43,78 грн).
На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 42,05 - 42,10 грн.
На это же время "черный" курс евро составлял 43,93 - 44,10 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,72 - 42,30 грн (курс на 29 января - 41,82 - 42,35 грн);
- Евро - 43,60 - 44,25 грн (курс на 29 января - 43,80 - 44,30 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 41,55 - 42,15 грн;
- Ощадбанк - 41,70 - 42,25 грн;
- Укрсиббанк - 41,65 - 42,25 грн;
- ПУМБ - 41,80 - 42,40 грн;
- Райффайзен - 41,70 - 42,14 грн.
Относительно безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42,19 грн за доллар, monobank - 42,18 грн.