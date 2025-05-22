Семья экс-советника главы Фонда госимущества скупила в ОАЭ недвижимость на $14 миллионов - Схемы

Семья разыскиваемого НАБУ экс-советника председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Андрея Гмырина в течение 2021-2023 годов приобрела в Дубае недвижимость на более 14 миллионов долларов США.

Об этом говорится в расследовании "Схем" (проект Радио Свобода).

Журналисты выяснили, что родственники бывшего чиновника начали скупать имущество в ОАЭ сразу после того, как, по версии Национального антикоррупционного бюро, прекратила свою деятельность "преступная организация, которая завладела средствами" подконтрольных ФГИУ предприятий "Одесского припортового завода" (ОПЗ) и "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК).

Гмырин, по данным следствия, был ее руководителем вместе с тогдашним главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко.

Как установили "Схемы", родственник Андрея Гмырина Владимир Колот (муж сестры Гмырина - ред.) в один день инвестировал сразу в 9 элитных квартир.

Колот фигурирует в деле НАБУ как совладелец компании, которая, вероятно, заработала сверхприбыли от "сотрудничества" с ОПЗ.

Согласно данным транзакций из дубайских реестров, 10 ноября 2021 года Колот инвестировал почти 7,3 миллиона долларов США в квартиры от почти 68 до 180 квадратных метров.

Сам Андрей Гмырин также был владельцем дубайской недвижимости - в марте 2023 года за 1,3 миллиона долларов он приобрел в ЖК Grande квартиру на 111 квадратных метров, но впоследствии ее продал.

Его жена Анастасия Гмырина за год до того инвестировала в недвижимость неподалеку, за 5,5 миллионов долларов - это апартаменты на почти 500 квадратных метров в ЖК Il Primo, что в районе Burj Khalifa. Строительство этого комплекса завершилось в 2023-м.

Эти апартаменты до сих пор принадлежат семье Гмыриных и записаны на его тещу - Татьяну Орлову.

Большинство квартир в Дубае уже продано, но до сих пор, по данным "Схем", в собственности родственников Гмырина остаются апартаменты стоимостью 5,5 миллионов долларов, а также квартира и офисное помещение в аренде до 2025-2026 годов, что может свидетельствовать о том, что семья бывшего чиновника, вероятно, сейчас живет в ОАЭ.

Напомним:

Ранее журналисты выяснили, что подозреваемый в афере связанной с Фондом госимущества Андрей Гмырин зарегистрировал за рубежом бизнес и приобрел элитное имущество.