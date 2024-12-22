Прокуратура не смогла отсудить 5 миллионов у фирмы, которая занималась благоустройством "Укрзализныци"

Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении иска прокуратуры, которая хотела отсудить 5,08 млн грн у ООО "Рилейд". Фирма получила подряд в сговоре с другим предприятием по благоустройству железнодорожного пассажирского сообщения Киев-аэропорт "Борисполь".

Об этом свидетельствует решение суда от 25 ноября.

В 2018 году "Укрзализныця" заказала ООО "Рилейд" работы по благоустройству и озеленению территории на объекте строительства "Организация железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев - Международный аэропорт "Борисполь".

Компания получила средства и выполнила работы.

Как позже установил Антимонопольный комитет, "Рилейд" получил подряд в сговоре с ООО "Плутониус лимитед", за что был оштрафован на 68 тыс грн.

Прокуратура утверждала, что подписанный договор между УЗ и ООО "Рилейд" противоречит интересам государства и общества и является нарушением правовых и экономических основ функционирования хозяйственной деятельности в сфере публичных закупок. Соответственно необходимо признать сделку недействительной и взыскать с компании 5,08 млн грн в пользу "Укрзализныци".

В то же время, суд пришел к выводу, что соглашение не противоречит интересам государства, а факт антиконкурентных согласованных действий при закупке не является основанием для признания оспариваемых сделок недействительными. Поэтому в удовлетворении иска отказал.

Согласно youcontrol, до 2020 года учредителем и руководителем столичного ООО "Рилейд" был киевлянин Юрий Кулаков. Сейчас учредителем и директором предприятия является Василий Никула из села Багна Черновицкой области.

Напомним:

В октябре Хозяйственный суд города Киева взыскал с ООО "Рилейд" в пользу АО "Укрзализныця" 7,13 млн грн. Тогда речь шла о соглашении относительно работ при строительстве железнодорожного пассажирского сообщения Киев-аэропорт "Борисполь", которую "Рилейд" тоже получил в сговоре, но с другим предприятием - ООО "Укрспецтехрембуд".