Приостановление программ USAID негативно скажется на агросекторе: правительство ищет замену

Приостановление Агентством США по международному развитию (USAID) финансирования программ негативно скажется на украинском агросекторе, поэтому правительство ищет возможности решения этой проблемы и привлечения альтернативного финансирования.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль на на Grain Storage Forum в Киеве в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Конечно, приостановление финансирования проектов USAID негативно скажется на деятельности украинского агросектора. Ведь немало производителей ожидало на поставку уже профинансированного и программами, и собственными средствами оборудования", - сказал он.

Министр заметил, что для Украины делать ставку на финансирование из одного источника в условиях войны слишком рискованно.

Следовательно, правительство ищет варианты замещения американских средств европейским финансированием начатых проектов.

Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев добавил, что, по его информации, приостановление финансовой поддержки привело к тому, что в украинском представительстве USAID по различным программам может быть уволено 160 высококвалифицированных специалистов.

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