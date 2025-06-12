Почти все французские министры задекларировали миллионные состояния

Министр промышленности Марк Ферраччи и министр экономики Эрик Ломбар являются мультимиллионерами, имея самые большие чистые активы среди членов нынешнего правительства, которое возглавляет Франсуа Байру.

Декларации об имуществе министров, заместителей министров и государственных секретарей были обнародованы на сайте Высшего органа по вопросам прозрачности публичной жизни, передает Укринформ.

Министр промышленности Марк Ферраччи задекларировал состояние в размере почти 23 миллиона евро, большую часть которых он получил от акций бухгалтерской и управленческой консалтинговой фирмы, которую возглавляет его отец.

Эрик Ломбар, министр экономики, владеет недвижимостью и акциями на почти 21 миллион евро, задекларировал более 11 миллионов евро в виде акций консалтинговой фирмы и более 8 миллионов евро в виде недвижимости.

Третьей самой богатой в правительстве является министр культуры Рашида Дати - почти 6 миллионов евро чистыми.

Совокупный чистый капитал министра Европы и иностранных дел Жана-Ноэля Барро оценивается в около 5 млн евро, из которых в недвижимости примерно 2 миллиона.

Сам премьер-министр - Франсуа Байру - задекларировал чуть более 1,3 миллиона евро активов, которые в основном состоят из недвижимости.

Наименьший чистый капитал имеет Жеральд Дарманин, министр юстиции обнародовал сумму в 77 821 евро.