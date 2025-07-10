Гетманцев о налогообложении сладких напитков: Нет обоснованной экономической логики

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что осторожно относится к идее Кабмина о налогообложении сладких напитков.

Об этом он рассказал в подкасте ЭП "Хроники экономики".

"Новые налоги - это всегда плохо, а здесь еще и нет даже обоснованной экономической логики. Администрирование сложное, а фискальный эффект "бешеный" - аж 8 миллиардов в год. Для понимания - в три раза меньше объемов бюджетных потерь от теневого табака", - отметил Гетманцев.

Он считает, что сейчас не может идти речь о подобных новых налогах. В тени, в различных схемах и различных отраслях, теряются миллиарды долларов.

"На это нельзя широко закрывать глаза - именно там необходимый для наполнения бюджета ресурс", - подчеркнул нардеп.

Напомним:

В Украине рассматривается введение акцизного налога на сладкие напитки. Законопроект предусматривает установление ставки в размере 0,1 евро за 1 литр напитка, содержащего сахар или другие подсластители.