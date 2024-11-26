Энергетики усилили отключение света в Киеве и 3 областях

По указанию "Укрэнерго" с 13:00 добавилась еще одна очередь отключений в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Киев:

1 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Киевщина:

2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Одесщина:

2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Днепропетровщина:

2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Напомним:

Ранее сообщалось, что во вторник 26 ноября графики отключения электроэнергии будут применять с 7:00 до 10:00 и с 14:00 до 21:00.