Энергетики усилили отключение света в Киеве и 3 областях
По указанию "Укрэнерго" с 13:00 добавилась еще одна очередь отключений в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Киев:
1 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
Киевщина:
2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
Одесщина:
2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
Днепропетровщина:
2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
Напомним:
Ранее сообщалось, что во вторник 26 ноября графики отключения электроэнергии будут применять с 7:00 до 10:00 и с 14:00 до 21:00.