Новые санкции США против банков РФ обвалили рубль и создали дефицит валюты

Новые санкции США против российских банков привели к дальнейшему падению рубля, поставив под угрозу последние каналы прямого поступления иностранной валюты в страну.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Рубль потерял более 5% с 21 ноября, когда США ввели санкции против около 50 российских банков, имеющих связи с глобальной финансовой системой.

Курс рубля превысил 105 долларов — самый слабый уровень с марта 2022 года, когда были введены первые масштабные санкции из-за вторжения в Украину.

Среди объектов новых санкций оказался и "Газпромбанк", обслуживавший международные платежи за российский газ.

С начала года рубль упал на 16% по отношению к доллару, свидетельствуют данные Центробанка РФ. Кроме того, он потерял почти 15% по отношению к китайскому юаню.

Российские экспортеры и импортеры сталкиваются с трудностями в международных платежах с конца 2023 года, когда США усилили давление на дружественные страны, угрожая вторичными санкциями для сотрудничающих с Россией финансовых учреждений.

В итоге прямые расчеты с основными торговыми партнерами России практически не остановились. В то же время страна продолжает торговать сырьевыми товарами через посредников, обычно получая оплату в рублях.

Новые ограничения могут еще больше усложнить внешнеторговые операции и снизить стимулы для привлечения валютной ликвидности в Россию, отмечают аналитики Росбанка.

Напомним:

США ввели санкции против Газпромбанка, одного из немногих крупных российских кредиторов, еще не попавшего в черный список, с целью ограничить возможности Кремля финансировать свои военные усилия.