Нацбанк вторую неделю продает более миллиарда долларов

За неделю с 13 по 17 января Национальный банк Украины продал на межбанке 1014,53 млн долл, при этом не покупал валюту.

Об этом известно из статистики НБУ.

За период, с 13 по 17 января Нацбанк продал на межбанке 1014,53 млн долл, что на 24,12 млн долл меньше, чем на прошлой неделе. При этом, за неделю Нацбанк не покупал валюту.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года, официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022 года.

Напомним:

За неделю с 6 по 10 января Национальный банк Украины продал на межбанке 1038,65 млн долл, при этом купил 200 тыс долл.