Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных
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Официальный курс доллара к гривне уменьшится за выходные: в понедельник 3 марта иностранная валюта подешевеет на 8 копеек.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 3 марта.
В свою очередь, курс евро уменьшится на 38 копеек.
Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,43 грн(41,51 грн по состоянию на 28 февраля);
- 1 евро - 43,11 грн (43,49 грн по состоянию на 28 февраля).