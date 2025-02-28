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Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных

Артур Крыжный — 28 февраля, 19:45
Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных
Getty Images

Официальный курс доллара к гривне уменьшится за выходные: в понедельник 3 марта иностранная валюта подешевеет на 8 копеек.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 3 марта.

В свою очередь, курс евро уменьшится на 38 копеек.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

  • 1 доллар США - 41,43 грн(41,51 грн по состоянию на 28 февраля);
  • 1 евро - 43,11 грн (43,49 грн по состоянию на 28 февраля).
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