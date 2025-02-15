Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных
Getty Images
Официальный курс доллара к гривне уменьшится за выходные: в понедельник 17 февраля иностранная валюта подешевеет на 17 копеек.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 17 февраля.
В свою очередь, курс евро вырастет на 16 копеек.
Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,62 грн(41,79 грн по состоянию на 15 февраля);
- 1 евро - 43,59 грн (43,43 грн по состоянию на 15 февраля).