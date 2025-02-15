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Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных

Артур Крыжный — 15 февраля, 18:00
Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных
Getty Images

Официальный курс доллара к гривне уменьшится за выходные: в понедельник 17 февраля иностранная валюта подешевеет на 17 копеек.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 17 февраля.

В свою очередь, курс евро вырастет на 16 копеек.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

  • 1 доллар США - 41,62 грн(41,79 грн по состоянию на 15 февраля);
  • 1 евро - 43,59 грн (43,43 грн по состоянию на 15 февраля).
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