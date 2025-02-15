Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных

Официальный курс доллара к гривне уменьшится за выходные: в понедельник 17 февраля иностранная валюта подешевеет на 17 копеек.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 17 февраля.

В свою очередь, курс евро вырастет на 16 копеек.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне: