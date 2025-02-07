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Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных

Артур Крыжный — 7 февраля, 18:50
Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных
Getty Images

Официальный курс доллара к гривне уменьшится за выходные: в понедельник 10 февраля иностранная валюта подешевеет на 1 копейку.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 10 февраля.

В свою очередь, курс евро вырастет на 6 копеек.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

  • 1 доллар США - 41,47 грн(41,48 грн по состоянию на 7 февраля);
  • 1 евро - 43,03 грн (42,97 грн по состоянию на 7 февраля).

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