Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных
Getty Images
Официальный курс доллара к гривне уменьшится за выходные: в понедельник 10 февраля иностранная валюта подешевеет на 1 копейку.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 10 февраля.
В свою очередь, курс евро вырастет на 6 копеек.
Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,47 грн(41,48 грн по состоянию на 7 февраля);
- 1 евро - 43,03 грн (42,97 грн по состоянию на 7 февраля).