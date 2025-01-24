Курс валют на 24 января: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 24 января, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 6 копеек, евро - на 20 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua..

Официальный курс доллара установили на уровне 41,97 грн, евро - 43,67 грн (на 23 января доллар - 42,03 грн, евро - 43,87 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 42,15 - 42,25 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 44,05 - 44,26 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 41,90 - 42,20 грн (курс на 23 января - 41,90 - 42,45 грн);

Евро - 43,60 - 44,20 грн (курс на 23 января - 43,50 - 44,25 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,70 - 42,30 грн;

Ощадбанк - 41,85 - 42,35 грн;

Укрсиббанк - 41,78 - 42,35 грн;

ПУМБ - 41,80 - 42,40 грн;

Райффайзен - 41,80 - 42,25 грн.

Относительно безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42,55 грн за доллар, monobank - 42,49 грн.