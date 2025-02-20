Курс валют на 20 февраля: сколько стоит доллар и евро: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 20 февраля, официальный курс доллара к гривне увеличился на 11 копеек, евро на 1 копейку.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,68 грн, евро - 43,47 грн (на 19 февраля доллар - 41,57 грн, евро - 43,46 грн).

На 09:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,85 - 41,90 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 43,70 - 43,90 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,50 - 42,05 грн (курс на 19 февраля - 41,40 - 41,95 грн);

Евро - 43,30 - 43,95 грн (курс на 19 февраля - 43,30 - 43,90 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,30 - 41,90 грн;

Ощадбанк - 41,45 - 41,95 грн;

Укрсиббанк - 41,45 - 42,00 грн;

ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;

Райффайзен - 41,40 - 41,90 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42.00 грн за доллар, monobank - 41.99 грн.