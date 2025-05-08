Курс валют на 8 мая: евро вырос до 47 гривен, доллар дешевеет

По состоянию на 8 мая, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 2 копейки, евро прибавил 11 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,43 грн, евро - 47,07 грн (на 7 мая доллар - 41,45 грн, евро - 46,96 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,38 - 41,47 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 47,20 - 47,41 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 41,10 - 41,80 грн (курс на 7 мая - 41,12 - 41,79 грн);

Евро - 46,70 - 47,45 грн (курс на 7 мая - 46,72 - 47,42 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк - 41,20 - 41,70 грн;

Укрсиббанк - 41,10 - 41,70 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,34 - 41,60 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Приватбанк - 46,40 - 47,40 грн;

Ощадбанк - 46,60 - 47,60 грн;

Укрсиббанк - 46,55 - 47,55 грн;

ПУМБ - 46,90 - 47,60 грн;

Райффайзен - 46,75 - 47,42 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,65 грн.