Китай отказывается работать с финучреждениями РФ под санкциями США

Китайские банки начали блокировать платежи российских кредитных учреждений, которые оказались под новыми санкциями Министерства финансов США.

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

Так, гендиректор АО "Первая Группа" заявил, что большинство банков КНР уже прекратили с ними отношения.

Кроме него, коммерческий директор компании "Импая Рус" подтвердил, что такие банки, как Bank of China и Bank of Kunlun, уже остановили работу с подсанкционными организациями.

Bank of Kunlun, который ранее часто использовали российские импортеры для расчетов, направил своим клиентам предупреждение о прекращении приема платежей.

В ответ на санкционное давление в России активизировались китайские платежные агенты, которые предлагают обходные схемы для осуществления платежей в Китай.

Часть таких агентов использует схемы "карго", где расчеты с китайскими поставщиками проводятся по непрозрачным документам, а товары ввозятся по "серым" схемам или контрабандой.