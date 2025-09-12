НБУ выпустил новую памятную монету: кому посвящена и как выглядит

Национальный банк посвятил памятную монету выдающемуся украинскому хоровому дирижеру Александру Кошицу к 150-летию со дня его рождения. Благодаря ему мир впервые услышал "Щедрик", который впоследствии стал всемирно известным как Carol of the Bells.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Говорится, что в 1919 году художник создал Украинскую республиканскую капеллу - профессиональный хор, который должен был представлять Украину за рубежом. Под его руководством капелла осуществила грандиозное пятилетнее турне по более 17 странам, дав около 600 концертов.

По информации НБУ, монета имеет номинал 2 гривны и изготовлена из нейзильбера.

На аверсе монеты изображена композиция, символизирующая гастрольную деятельность Украинской республиканской капеллы под руководством Александра Кошица. Центральное место занимает стилизованная карта гастрольного маршрута, на которой обозначены названия городов, где выступала капелла. Между названиями городов - силуэты ласточек как метафора духовного полета, свободного движения и распространения украинского искусства в мире.

На реверсе в центре композиции - стилизованный портрет Александра Кошица. Особое внимание сосредоточено на руках художника - его главном "инструменте" дирижера. Фоном служит волнистая, динамичная поверхность, расходящаяся от герба Украинской Народной Республики, символизируя распространение украинской культуры по миру благодаря гастрольному турне капеллы.

Тираж - до 50 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульптор - Владимир Атаманчук.

Как информирует НБУ, памятные монеты "150 лет со дня рождения Александра Кошица" будет реализовываться в интернет-магазине с 16 сентября 2025 года по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Реализация банками-дистрибьюторами (перечень которых указан на сайте НБУ) будет осуществляться постепенно, после получения памятных монет от НБУ.

