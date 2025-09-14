424 миллиона: детали первых аукционов "Укрпочты" по продаже недвижимости

"Укрпочте" удалось заработать 424 млн грн в результате первых аукционов, проведенных через "Прозорро.Продажи".

Об этом сообщила пресс-служба "Прозорро.Продажи".

Общая стартовая стоимость 23 лотов составляла 174,5 млн грн. По итогам торгов финальная цена выросла более чем в 1,4 раза - до 424 млн грн.

В среднем за первую недвижимость от "Укрпочты" в разных областях Украины соревновалось более 6 участников на торги.

Активнее всего конкурировали за здание в Житомире: 17 участников увеличили стоимость имущества более чем в 5 раз.

В то же время самую высокую цену предложили за комплекс зданий в Ивано-Франковской области - 52 млн грн.

По состоянию на 12 сентября Укрпочта объявила еще 6 торгов по продаже недвижимости общей стартовой стоимостью более 63,6 млн грн.

Напомним:

В конце августа "Укрпочта" выставила на аукционы более четырех десятков объектов недвижимости по всей Украине.