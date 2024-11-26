Объемы отключения света на среду для населения смягчились - "Укрэнерго"

Энергетики обновили графики отключения света на среду 27 ноября: для бытовых потребителей смягчили ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Следовательно, время применения и объем ограничений будут следующими:

8:00 – 19:00 – одна очередь отключений (до 4 часов обесточивания в день для каждой группы в графике) для бытовых потребителей.

7:00 – 20:00 – применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Ранее энергетики сообщали о применении графиков отключения в среду с 07:00 до 20:00 для всех потребителей.

Справка. Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области . Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди – ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света