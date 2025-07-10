Украинский венчурный фонд направит €50 миллионов на поддержку стартапов

Венчурный фонд Flyer One Ventures (F1V) объявил о запуске нового фонда объемом €50 млн для инвестиций в стартапы из Украины и Центрально-Восточной Европы, работающие на глобальном рынке.

Об этом говорится в релизе Flyer One Ventures, который есть в распоряжении ЭП.

К фонду уже присоединились две международные финансовые институты - Международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

ЕБРР инвестирует в украинский фонд €6,5 млн и может увеличить эту сумму до €10 млн. IFC предоставляет €5 млн, из которых €3 млн - это средства правительства Японии.

Справка. Flyer One Ventures работает с 2018 года. Кроме финансирования, команда помогает стартапам с операционной деятельностью, рекрутингом, пиаром, продажами и фандрейзингом. Более половины проектов из портфеля фонда уже привлекли инвестиции на стадии Series A.

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