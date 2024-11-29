Евро переживает худший месяц за год: причины

Евро приближается к своему худшему месяцу за последний год, на что влияет перспектива того, что торговые пошлины США нанесут удар по и без того ослабленной экономике региона.

Об этом сообщает Bloomberg.

В ноябре общая валюта ЕС снизилась примерно на 3% до 1,0575 долл., что несколько ниже двухлетнего минимума, достигнутого ранее в этом месяце.

Евро впал в немилость на фоне опасений инвесторов, что европейская экономика пострадает, если Дональд Трамп введет пошлины на американский импорт, что потенциально заставит политиков более агрессивно снижать процентные ставки.

Признаки стагнации роста и политических потрясений в Германии и Франции, двух крупнейших экономиках блока, также способствовали распродаже валюты.

После победы Дональда Трампа на выборах курс доллара резко вырос, тогда как евро показал самые плохие результаты среди валют Группы 10. Это в значительной степени связано с ожиданиями, что Европейский центральный банк снизит стоимость заимствований на 150 базисных пунктов к концу 2025 года, что примерно вдвое. больше, чем прогнозирует Федеральный резерв.

Напомним:

Три руководителя центральных банков ЕС забили тревогу из-за экономического спада, предупредив, что политический паралич делает Европу еще более уязвимой в потенциальной торговой войне с Соединенными Штатами.

Евро упал до самого низкого уровня за последние два года, поскольку трейдеры делают ставку на то, что Европейский центральный банк вынужден будет агрессивно снижать процентные ставки, чтобы поддержать экономику региона.