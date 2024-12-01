ЕС будет выделять Украине по €1,5 миллиарда ежемесячно в 2025 году из замороженных активов РФ – Кошту

Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину экономически, гуманитарно и военно в 2025 году. До конца года ЕС выделит 4,2 миллиарда евро, а в 2025 году будет ежемесячно перечислять по 1,5 миллиарда евро от замороженных активов РФ.

Об этом на пресс-конференции сообщил Президент Европейского совета Антониу Кошту.

"Уже в этом месяце Европейский Союз предоставит Украине дополнительные 4,2 млрд евро, чтобы поддержать украинский бюджет.

Вдобавок к этому начиная со следующего месяца мы будем предоставлять еще круглогодично каждый месяц по 1,5 миллиарда евро помощи. Эти средства мы получаем от использования замороженных российских активов и они также могут быть использованы для военных целей», - сказал Средства.

Презижент Евросовета отметил, что ЕС продолжит оказывать давление на российскую экономику и уже работает над 15-м пакетом санкций, чтобы снизить способность РФ вести войну против Украины.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский провел встречи с новым президентом Европейского совета Антониу Коштой и находящейся с визитом в Киеве в воскресенье 1 декабря топдипломаткой ЕС Каей Каллас.