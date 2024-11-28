Цены на нефть растут после взаимных обвинений Израиля и Хезболлы

Цены на нефть выросли после того, как Израиль и ливанская группировка "Хезболла" обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня, а ОПЕК+ отложила встречу, на которой, вероятно, согласуют дополнительное сокращение добычи.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 30 центов, или на 0,4%, до 73,10 долл за баррель, в то время, как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 23 цента, или на 0,3%, до 68,95 долл.

Израильские военные заявили в четверг, что режим прекращения огня был нарушен после того, как, по их словам, подозреваемые, некоторые на автомобилях, прибыли в несколько районов в южной зоне. Ближний Восток является одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, и хотя продолжающийся конфликт пока не повлиял на поставки, он отразился на премии за риск для трейдеров.

В то же время, ОПЕК+, в состав которой входят страны-экспортеры нефти и их союзники, включая Россию, перенесла запланированную на 1 декабря политическую встречу на 5 декабря, чтобы избежать совпадения с другим событием.

На этой встрече планируют снова отложить увеличение добычи нефти для поддержания цен. Группа ОПЕК+, которая обеспечивает около половины мировой добычи нефти, продолжает сокращать объемы добычи для стабилизации цен.

Напомним:

Во вторник израильское правительство одобрило соглашение о прекращении боевых действий с группировкой "Хезболла" в Ливане.