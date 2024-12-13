Цена на картофель в Украине выросла на 22% перед праздниками

На этой неделе в Украине отпускные цены на картофель выросли на 22% на фоне увеличения спроса перед праздниками.

Об этом сообщает отраслевое издание EastFruit.

На фоне увеличения спроса фермеры 13 декабря декларируют цены на картофель в диапазоне 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг).

Активизацию торговой активности в этом сегменте операторы рынка связывают с увеличением заинтересованности оптовых компаний и розничных сетей, которые уже начали формировать запасы на период новогодних праздников.

"При этом они не исключают вероятности дальнейшего роста цен в данном сегменте, однако признаются, что резкого подорожания не стоит ожидать", - пишет издание.

Сейчас картофель в Украине поступает в продажу уже в среднем на 85% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Такое значительное повышение цены обусловлено сокращением производства картофеля в стране.

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