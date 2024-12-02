Банки обновили курс валют на понедельник: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 29 ноября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 3 копейки, евро – вырос на 4 копейки.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,58 грн, евро – 43,90 грн (на 29 ноября доллар – 41,61 грн, евро – 43,86 грн).

К 11:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,78 – 41,84 грн.

В это же время "черный" курс евро составлял 44,12 – 44,31 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 41,40 – 41,90 грн (курс на 29 ноября – 41,37 – 41,89 грн);

Евро – 43,70 – 44,35 грн (курс на 29 ноября – 43,45 – 44,05 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

Приватбанк – 41,25 – 41,85 грн;

Сбербанк – 41,40 – 41,98 грн;

Укрсиббанк – 41,35 – 41,90 грн;

ПУМБ – 41,50 – 41,99 грн;

Райффайзен – 41,40 – 41,90 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,83 грн.