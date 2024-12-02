Банки обновили курс валют на понедельник: сколько стоят доллар и евро
По состоянию на 29 ноября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 3 копейки, евро – вырос на 4 копейки.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,58 грн, евро – 43,90 грн (на 29 ноября доллар – 41,61 грн, евро – 43,86 грн).
К 11:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,78 – 41,84 грн.
В это же время "черный" курс евро составлял 44,12 – 44,31 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
Доллар США – 41,40 – 41,90 грн (курс на 29 ноября – 41,37 – 41,89 грн);
Евро – 43,70 – 44,35 грн (курс на 29 ноября – 43,45 – 44,05 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:
Приватбанк – 41,25 – 41,85 грн;
Сбербанк – 41,40 – 41,98 грн;
Укрсиббанк – 41,35 – 41,90 грн;
ПУМБ – 41,50 – 41,99 грн;
Райффайзен – 41,40 – 41,90 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,83 грн.