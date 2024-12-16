Банки обновили курс валют на понедельник: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 16 декабря, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 5 копеек, евро вырос на 3.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua..

Официальный курс доллара установили на уровне 41,60 грн, евро - 43,73 грн (на 13 декабря доллар - 41,65 грн, евро - 43,70 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,93 - 41,95 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 44,20 - 44,35 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,45 - 41,93 грн (курс на 13 декабря - 41,40 - 41,90 грн);

Евро - 43,50 - 44,20 грн (курс на 13 декабря - 43,50 - 44,20 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,30 - 41,90 грн;

Ощадбанк - 41,45 - 41,95 грн;

Укрсиббанк - 41,35 - 41,95 грн;

ПУМБ - 41,50 - 41,99 грн;

Райффайзен - 41,30 - 41,95 грн.

Относительно безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,83 грн.