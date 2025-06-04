Курс валют в банках на 4 июня: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 4 июня, средний курс доллара к гривне в банках Украины уменьшился на 2 копейки, евро - на 5 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,39 - 41,45 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 47,30 - 47,50 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 41,25 - 41,80 грн (курс на 2 июня - 41,30 - 41,82 грн);

Евро - 47,00 - 47,75 грн (курс на 2 июня - 47,25 - 47,80 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,12 - 41,72 грн;

Ощадбанк - 41,35 - 41,75 грн;

Укрсиббанк - 41,30 - 41,90 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,42 - 41,68 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Приватбанк - 46,80 - 47,80 грн;

Ощадбанк - 47,00 - 47,85 грн;

Укрсиббанк - 47,00 - 48,00 грн;

ПУМБ - 47,20 - 47,90 грн;

Райффайзен - 46,90 - 47,60 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,81 грн.