Солнечная энергетика: как избежать отключений и обеспечить стабильность

Как сделать свой бизнес и дом более энергонезависимым, чтобы пережить зиму без длительных отключений света?

Можно ли бизнесам стать энергонезависимыми с помощью СЭС? Если говорить о стопроцентной энергонезависимости для компаний, то это пока невозможно. Особенно для крупных производств.

Для таких бизнесов даже при наличии солнечной станции всегда важно иметь классическую сеть, которая поможет в момент, когда нет солнца, когда нужно зарядить автономный блок или когда следует добавить мощности.

Базово СЭС решает проблему уменьшения затрат на электроэнергию. Если мы говорим об автономности, с помощью солнца крупные бизнесы могут закрывать вопрос незначительной потребности в потреблении электроэнергии во время отключений. Например, станции, оборудованные дополнительными аккумуляторами, могут питать офисные помещения и тому подобное. Обеспечивать же производство, которое потребляет 200-300 кВт⋅ч, не получится без классической сети. Или же это будет стоить очень дорого, когда речь идет не о 1-2 часах, а о целых рабочих сменах.

Малые бизнесы, например, СТО, могут временно перекрывать потребность в электроэнергии с помощью СЭС, но при этом еще надо учитывать сезонность.

Когда мы говорим о солнечной энергетике для бизнеса, то самое большое ее преимущество, как отмечалось выше - это экономия затрат на энергию. Солнечная станция, работающая для экономии, вообще не содержит аккумуляторов и работает только при наличии сети. Поэтому СЭС не могут стать полной заменой классической сети во время отключений света. Даже если они оборудованы дополнительными аккумуляторами.

<В отличие от бизнесов, у домовладельцев есть больше возможностей стать более энергонезависимыми.

Как подготовиться к зиме владельцам квартир?

Для начала важно оценить, какие приборы должны работать во время отключения электроэнергии. Обычно это освещение, холодильник, телевизор, интернет и несколько розеток для компьютеров и телефонов.

Чтобы сделать квартиру энергонезависимой, нужно определить, к какой категории она относится. Для старых панельных домов с централизованным тепло- и водоснабжением необходимы аккумуляторы для работы лишь ваших бытовых приборов.

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Если же в доме индивидуальное отопление, то следует дополнительно резервировать газовый котел для обеспечения тепла. В ОСМД с частной котельной важно обеспечить работу циркуляционных насосов, а значит, надо в дополнение резервировать и электроприборы общего пользования.

Если речь идет об экономварианте, стоит приобрести аккумулятор для роутера, переносные газовые плиты или аккумуляторные варианты для приготовления пищи. Стоимость таких решений начинается от 2000 гривен за систему резервирования интернета. Базовое резервирование освещения, розеток и холодильника обойдется от 2-3 тысяч долларов.

Среди различных видов аккумуляторов можно выделить кислотные (гелевые) и литиевые (литий-ферум-фосфат). Кислотные аккумуляторы имеют ограничения по разряду - их не желательно разряжать более чем на 30% от емкости, тогда как литиевые можно разряжать до нуля, к тому же они имеют больший ресурс. Что касается обогрева, то резервирование электроотопления сложное из-за высокой мощности приборов. Однако газовые котлы легко резервируются.

Премиум-вариант предполагает полное резервирование всех приборов, включая мощные электроплиты и электробойлеры, и будет стоить 30-40 тысяч долларов, но эти системы громоздкие и вряд ли для них найдется место в квартире. Для полностью электрических квартир стоит резервировать освещение, кухню, холодильник, микроволновку, пароварку и мультиварку. Резервирование бойлеров, электроплит, стиральных и посудомоечных машин из-за их высокой мощности не рекомендуется.

Как сделать частный дом энергонезависимым?

Для частного дома следует анализировать потребителей и систему отопления. Электрическую систему отопления резервировать сложно, тогда как газовая или твердотопливная система отопления легче резервируется. В экономвариант стоит приобрести аккумулятор для роутера и газовые плиты или аккумуляторные варианты для приготовления пищи.

Базовый вариант предусматривает однофазный резерв для холодильника, телевизора, освещения, Wi-Fi, охранной системы, скважины и ворот. Для продления времени резервирования можно использовать генератор, который зарядит аккумулятор при необходимости.

Премиум-вариант в частном доме может включать трехфазное резервирование для всех приборов, включая стиральные и посудомоечные машины. Хотя это решение является дорогостоящим, оно обеспечивает максимальный комфорт.

Для полностью электрических домов стоит рассмотреть резервную систему отопления на газу с переносными баллонами или использование камина. Анализ собственных потребностей поможет подобрать наиболее эффективные и экономичные решения для энергонезависимости жилья зимой.

В целом как домохозяйствам, так и бизнесам следует начинать готовиться уже сейчас к зиме, которая по прогнозам будет тяжелой. Конечно, аккумуляторные солнечные электростанции являются не единственным решением в борьбе с отключениями света, однако могут обеспечить вас комфортным питанием.