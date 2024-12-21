За добу енергетики відновили живлення для понад 80 тисяч споживачів

За сутки с 13 на 14 декабря энергетикам удалось восстановить поставки электроэнергии для 88 365 потребителей по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 88 365 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий", - говорится в сообщении.

13 декабря россияне в очередной раз совершили массированный обстрел украинской энергетики, в результате чего пострадали генерирующие мощности страны.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии общим объемом 11 015 МВт ч..

<Ситуация с обеспечением ЗАЭС водой остается стабильной.