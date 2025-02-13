Вторая украинская компания начала экспорт биометана в Европу

ЧАО "Орель Лидер", входящее в агроиндустриальный холдинг МХП и имеющее биометановый завод, 11 февраля экспортировало 27,4 тыс. куб м биометана, став второй украинской компанией, осуществившей экспорт биометана.

Об этом сообщает отраслевое издание ExPro.

МХП экспортировала биометан по газопроводам через украинско-польскую границу в Германию. Покупателем биометана выступила компания Vitol.

Напомним:

ООО "Витагро Энерджи", входящее в агрохолдинг Vitagro, 7 февраля осуществило первую в истории операцию по экспорту биометана. Компания экспортировала 67,5 тыс. куб м биометана через Словакию в Германию. Покупателем биометана выступила ERU Europe.

По состоянию на январь 2025 года в Украине работает три биометановых завода, в течение года ожидается запуск еще четырех.

Кроме этих двух компаний, "Галс Агро" производит биометан и закачивает в украинские подземные хранилища газа. Не исключено, что компания также может осуществить экспорт биометана в ближайшее время.