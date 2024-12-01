В понедельник отключения будут применяться c утра и до вечера

В понедельник, 2 декабря, энергетики с 07:00 до 22:00 будут применять до двух очередей отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как сообщают, объемы отключений будут следующими:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 10:00 – две очереди отключений;

10:00 – 11:00 – одна очередь отключений;

11:00 – 19:00 – две очереди отключений;

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности будут применяться графики ограничения мощности с 06:00 до 22:00.

"Причина временного усиления ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября", – говорится в сообщении.

Время и объемы отключений могут изменяться в течение суток.

Справка. Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области .

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди – ответственность облэнерго.

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