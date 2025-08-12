Спрос увеличивается: ОПЕК меняет прогнозы спроса на нефть

ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть на следующий год и сократила прогноз роста предложения от США и других производителей вне группы ОПЕК+, указав на более напряженную ситуацию на рынке.

Об этом сообщает Reuters.

Мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), что на 100 000 баррелей в сутки больше, чем в предыдущем прогнозе. Прогноз на этот год остался без изменений.

Поставки нефти из стран, не входящих в Декларацию о сотрудничестве (официальное название ОПЕК+), вырастет примерно на 630 000 баррелей в сутки в 2026 году, заявила ОПЕК, что меньше, чем прогноз прошлого месяца в 730 000 баррелей в сутки.

Прогноз по росту спроса и снижение темпов роста поставок из стран, не входящих в ОПЕК+, облегчит ОПЕК+ реализацию плана по увеличению добычи нефти с целью восстановления доли рынка после многолетних сокращений, направленных на поддержку рынка.

В отчете также указано, что в июле ОПЕК+ увеличила добычу нефти на 335 000 баррелей в сутки, что является дальнейшим ростом, который отражает решения об увеличении квот на добычу, принятые в этом году.