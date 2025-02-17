Заживили всех абонентов: в Николаеве восстановили теплоснабжение

Энергетики Николаева подключили к отоплению всех абонентов, которые были отключены в результате попадания вражеского беспилотника в тепловую электростанцию в ночь на воскресенье.

Об этом сообщил председатель областной военной администрации Виталий Ким в эфире общенационального телемарафона, передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 8:00 энергетики запитали всех абонентов. Сейчас тепла в сети немного меньше, чем должно быть нормативно. Но это связано с постепенным набором температуры в сети.

То есть за сутки, думаю, мы выйдем на нормативные показатели, если не будет никаких форсмажорных ситуаций", - сказал он в эфире общенационального телемарафона в понедельник.

По его словам, подключение абонентов, оставшихся без теплоснабжения, произошло в течение ночи. Речь идет об около 100 тысяч человек, оказавшихся без тепла.

Напомним:

Ночью 16 февраля россияне атаковали критическую инфраструктуру Николаева: беспилотники повредили ТЭЦ.

Вследствие российской атаки по инфраструктуре Николаева более 100 тысяч человек остались без тепла.